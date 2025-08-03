Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Gagalkan Penyelundupan Sabu 16 Kg Sabu di Riau, 4 Remaja Ditangkap!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |04:05 WIB
JAKARTA-  Bareskrim Polri  menggagalkan penyelundupan16 kilogram sabu di wilayah Riau. Sebanyak empat remaja pengedar narkoba diciduk dalam pengungkapan kasus dalam dua lokasi yang berbeda.

"Barang bukti yang disita satu buah karung goni narkotika jenis sabu dengan berat total 10 kg, sebuah sepeda motor Honda Genio, dan tiga unit telepon genggam," kata Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso dalam keterangan, Sabtu (2/8/2025).

Pengungkapan kasus berawal dari informasi akan ada penyeludupan narkoba jenis sabu di perairan Bengkalis.

Selanjutnya polisi berkoordinasi dengan Bea cukai Bengkalis - Riau untuk melakukan patroli laut terkait peredaran Narkotika di perairan perbatasan malaysia-Indonesia wilayah Bengkalis.

"Tim Subdit IV melakukan pengejaran, para terduga pelaku sempat melemparkan karung goni warna putih yang dibawa ke jalan,”ujarnya.

Selanjutnya tim Subdit IV berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang terduga pelaku serta melakukan penggeledahan badan dan kendaraan motor warna hitam merk Genio.

Tim Subdit IV berhasil mengamankan 1 karung goni warna putih yang dibuang para terduga pelaku yang didalamnya berisi 10 bungkus paketan dalam kondisi terlakban warna cokelat narkotika jenis sabu dengan berat 10 kg.

 

Topik Artikel :
narkotika sabu Narkoba
