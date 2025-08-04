Ledakan Dahsyat Rusak 173 Rumah dan Sekolah, Warga Trauma

Sedikitnya 173 rumah warga dan sekolah mengalami kerusakan akibat ledakan/Foto: Haryanto-Okezone

BANGKA TENGAH – Ledakan besar mengguncang Desa Air Mesu Timur, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Getarannya menyebabkan kerusakan parah pada ratusan rumah warga, sekolah, hingga tempat ibadah. Warga kini dilanda trauma dan menuntut penghentian aktivitas perusahaan yang diduga menjadi penyebabnya.

Peristiwa terjadi Senin (4/8/2025), sekitar pukul 12.30 WIB, saat sebagian warga tengah beristirahat dan menjalankan ibadah, sementara pelajar masih berada di ruang kelas. Ledakan begitu kuat hingga menimbulkan kepanikan massal.

Dalam video amatir yang beredar, terdengar dentuman keras diikuti getaran hebat. Tak sedikit warga yang langsung berhamburan ke luar rumah dan gedung karena takut bangunan runtuh.

Akibat ledakan tersebut, sedikitnya 173 rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari kaca jendela yang pecah, dinding retak, hingga plafon rumah yang jebol. Tidak hanya permukiman, fasilitas umum seperti sekolah dasar dan rumah ibadah juga terdampak.

Diduga kuat, ledakan ini berasal dari aktivitas blasting atau peledakan material yang dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta di kawasan perbukitan tak jauh dari permukiman warga.