HOME NEWS SUMSEL

Legislator Partai Perindo Izroni Ilyas Imbau Warga Muara Enim Waspadai Karhutla

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |18:09 WIB
Legislator Partai Perindo Izroni Ilyas Imbau Warga Muara Enim Waspadai Karhutla
Legislator Partai Perindo Muara Enim meminta warga mewaspadai kebakaran hutan dan lahan terutama menjelang puncak kemarau. (Foto: Partai Perindo).
A
A
A

MUARA ENIM - Musim kemarau mulai melanda wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Fenomena alam ini juga berpeluang diikuti dengan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Mengantisipasi hal itu, Anggota DPRD Muara Enim dari Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita, Izroni Ilyas mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Menurutnya, membuka dan membersihkan lahan dengan cara dibakar adalah langkah berbahaya bagi lingkungan, dan bahkan keselamatan warga sendiri.

“Membakar ilalang dan pepohonan dapat memicu bencana kebakaran yang berdampak terhadap lingkungan, kesehatan dan ujungnya mengganggu aktivias sosial serta ekonomi masyarakat,” kata Izroni Ilyas, Senin (8/4/2025).

Izroni yang juga Ketua DPD Partai Perindo Muara Enim ini sekaligus mendorong sinergi dan kerja sama antara pemerintah desa, aparat keamanan, relawan, serta masyarakat dalam melakukan deteksi dini karhutla. Begitu pula, edukasi dan sosialisasi dinilai penting agar warga memahami bahaya serta sanksi dari aktivitas pembakaran lahan.

“Langkah pencegahan akan jauh lebih efektif apabila semua pihak terlibat. Perlu ada kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga keselamatan bersama,” kata dia.

Izroni menyatakan dukungannya terhadap beragam upaya penanggulangan karhutla, termasuk mengapresiasi kebijakan dan program yang memperkuat kapasitas desa serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi musim kemarau.

 

Halaman:
1 2
      
