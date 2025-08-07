Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Nowaiten yang Diringkus Satgas Cartenz Ternyata Tokoh Kunci Operasi Logistik KKB Egianus Kogoya

Nathan Making , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |19:56 WIB
Nowaiten yang Diringkus Satgas Cartenz Ternyata Tokoh Kunci Operasi Logistik KKB Egianus Kogoya
Nowaiten Telenggen, anggota aktif Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya/Foto: Satgas Cartenz
JAYAPURA – Aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartenz berhasil menangkap Nowaiten Telenggen alias German Ubruangge, diduga kuat sebagai anggota aktif Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Penangkapan ini menjadi langkah penting dalam mempersempit pergerakan kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Nowaiten tidak hanya berperan sebagai pelaksana lapangan dalam sejumlah aksi kekerasan, tetapi juga sebagai penyedia logistik dan dokumentator aksi-aksi bersenjata kelompok Egianus.

Ia bahkan mengakui terlibat langsung dalam tiga insiden besar yang sempat menyita perhatian publik nasional, yakni penembakan mobil Armour di Kampung Yasoma pada 21 April 2022, penembakan pesawat SAM Air PK-SMG di Bandara Kenyam pada 7 Juni 2022, dan pembantaian terhadap pendeta, ustaz, dan warga sipil di Kampung Nogolaid, 16 Juli 2022.

Penangkapan Nowaiten dilakukan pada Kamis (7/8/2025). Aparat menerima laporan masyarakat tentang keberadaan pelaku di salah satu puskesmas dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Nowaiten diamankan sekitar pukul 09.04 WIT tanpa perlawanan, dan langsung dibawa ke Mapolres Nduga.

Dari hasil interogasi, Nowaiten diketahui bertugas melobi dana dan bahan makanan ke sejumlah pengusaha lokal di Nduga. Dalam ponsel miliknya, petugas menemukan rekaman suara yang mengindikasikan rencana aksi lanjutan, termasuk ancaman pemalangan jalan ke wilayah Batas Batu apabila permintaannya tidak dipenuhi.

