Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kebakaran Sumur Minyak di Blora Belum Padam, Warga Mengungsi di Balai Desa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |04:00 WIB
Kebakaran Sumur Minyak di Blora Belum Padam, Warga Mengungsi di Balai Desa
Kebakaran Sumur Minyak di Blora Belum Padam, Warga Mengungsi di Balai Desa
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, Jawa Tengah tidak kunjung padam, hingga Senin (18/8/2025) malam.

Pantauan tim iNews TV, Kobaran api itu masih menyala hebat. Tim petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Blora pun masih berjibaku untuk memadamkan si jago merah.

Sebanyak tiga alat berat juga dikerahkan untuk membantu proses pemadaman api. Alat berat tersebut dikerahkan untuk mengeruk tanah dimana terdapat titik-titik api yang masih menyala.

Kebakaran ini membuat sedikitnya sebanyak 15 KK atau 80 warga harus mengungsi. Mereka berkumpul di Balai Desa Gandu.

Adapun hingga malam ini juga setidaknya terdapat tiga korban tewas akibat peristiwa ini. Sementara, dua orang menjadi korban luka bakar.

Korban luka bakar merupakan ibu dan anak. Saat ini, kedua orang itu langsung dilarikan ke Rumah Sakit Sardjito di Yogyakarta.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement