Kebakaran Sumur Minyak di Blora Belum Padam, Warga Mengungsi di Balai Desa

JAKARTA - Kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, Jawa Tengah tidak kunjung padam, hingga Senin (18/8/2025) malam.

Pantauan tim iNews TV, Kobaran api itu masih menyala hebat. Tim petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Blora pun masih berjibaku untuk memadamkan si jago merah.

Sebanyak tiga alat berat juga dikerahkan untuk membantu proses pemadaman api. Alat berat tersebut dikerahkan untuk mengeruk tanah dimana terdapat titik-titik api yang masih menyala.

Kebakaran ini membuat sedikitnya sebanyak 15 KK atau 80 warga harus mengungsi. Mereka berkumpul di Balai Desa Gandu.

Adapun hingga malam ini juga setidaknya terdapat tiga korban tewas akibat peristiwa ini. Sementara, dua orang menjadi korban luka bakar.

Korban luka bakar merupakan ibu dan anak. Saat ini, kedua orang itu langsung dilarikan ke Rumah Sakit Sardjito di Yogyakarta.

(Fahmi Firdaus )