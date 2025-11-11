Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puslabfor Polri Ungkap Bom di SMAN 72 Berkekuatan Rendah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |18:17 WIB
Puslabfor Polri Ungkap Bom di SMAN 72 Berkekuatan Rendah
Benda yang diduga bom ditermukan usai terjadi ledakan di SMAN 72 Jakarta/Foto: Dok Okezone
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyampaikan perkembangan terkini terkait ledakan di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polis juga mengungkap bahan-bahan peledak yang ditemukan.

Kabid Balistik Metalurgi Forensik (Balmetfor) Mabes Polri Kombes Pol Ari Kurniawan Jati mengatakan bahan-bahan peledak itu menimbulkan ledakan kapasitas rendah. Kesimpulan itu diperoleh setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara menyeluruh.

"Dari olah TKP yang kami laksanakan, baik di TKP 1, TKP 2, maupun rumah anak yang berkonflik dengan hukum, didapatkan hasil bahwa di TKP 1 terdapat residu bahan peledak dengan kekuatan rendah atau low explosive," kata Ari saat konferensi pers Selasa (11/11/2025).

"Kemudian pada TKP 2 maupun bahan yang didapat dari bom yang belum meledak kita analisa di laboratorium forensik kita mendapatkan hasil bahan peledak yang memiliki kekuatan rendah atau low explosive," tambahnya.

Ari menuturkan hal ini terungkap usai polisi menggeledah rumah pelaku. Ia memastikan bom-bom lainnya yang belum meledak juga memiliki kesamaan jenis bahan peledaknya.

"Kemudian selanjutnya kita juga memeriksa di rumah ABH, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive," ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
