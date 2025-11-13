Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

20 Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Masih Dirawat di Rumah Sakit

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |16:22 WIB
20 Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Masih Dirawat di Rumah Sakit
Lokasi ledakan SMAN 72 Jakarta (Foto: Dok IMG)
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya menyampaikan korban ledakan di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara masih ada yang menjalani perawatan. Saat ini, ada 20 pasien.

“Data korban per hari ini, Kamis, 13 November 2025, pukul 13.00 WIB sejumlah 20 pasien (yang masih dirawat),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Kamis (13/11/2025).

Budi merinci, 20 pasien yang masih menjalani perawatan tersebut berada di tiga rumah sakit, yakni RS Islam Cempaka Putih, RS Yarsi, dan RS Polri.

“RS Islam Jakarta merawat 13 orang, RS Yarsi merawat 6 orang, dan RS Polri merawat 1 orang,” ujar dia.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap penyelidikan kasus ledakan bom di lingkungan SMAN 72 Jakarta. Total ada tujuh bom yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP).

