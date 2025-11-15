Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Segera Periksa Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |21:06 WIB
Polisi Segera Periksa Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto/Foto: Humas Polri
JAKARTA - Polisi mengungkap kondisi terkini anak berkonflik dengan hukum (ABH) pelaku ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi menyebutkan ABH sudah dipindahkan ke kamar rawat inap biasa.

"Iya itu ABH yang di RS Polri. Hari ini sudah dipindahkan ke kamar (rawat biasa)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto kepada wartawan, Sabtu (15/11/2025).

Budi menuturkan, pihaknya masih mendalami dan meminta keterangan dari keluarga ABH. Dia menuturkan kemungkinan pemeriksaan terhadap ABH akan segera dilakukan jika kondisi kesehatannya terus membaik.

"Kemungkinan dalam waktu dekat kalau kondisinya sudah pulih akan dimintai keterangan," ujar Budi.

Sebagai informasi, ledakan tersebut terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (7/11/2025) lalu. Tidak ada korban meninggal dunia dalam insiden itu. Namun, korban luka dalam peristiwa itu tercatat ada sebanyak 96 orang.

Densus 88 Antiteror Polri menyebut terdapat tujuh alat peledak yang dibawa oleh terduga pelaku ke SMAN 72 Jakarta. Dari total alat peledak yang dibawa terduga pelaku, empat di antaranya meledak di dua lokasi yang berbeda.

Sementara untuk tiga alat peledak lainnya belum digunakan dan sudah disita oleh petugas untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

(Fetra Hariandja)

      
