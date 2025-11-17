Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Cs Keluarkan ‘Kartu Truf’ Ajukan Ahli dan Saksi Meringankan

JAKARTA - Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Pegiat Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mengajukan saksi dan ahli meringankan usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinuddin mengatakan, ada empat sosok ahli yang diajukan dari berbagai bidang.

“Ahli bahasa (Linguistik Forensik), Prof Aceng Ruhendi Fahrullah, (UPI Bandung), Ahli Pidana Gandjar Laksmana Bonaprata Bondan, Ahli Pidana Azmi Syahputra, Universitas Trisakti) dan Ahli IT Prof Henri Subiakto, (Unair),” kata Khozinuddin kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Sementara itu, dia juga mengungkap saksi yang diajukan oleh kubu Roy Suryo. Mereka adalah Bambang Harimurti (jurnalis senior/mantan pimpinan Tempo).

Selanjutnya kata Ahmad Khozinuddin adalah Syamsuddin Alimsyah, pendiri Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia. "Yang lain (masih) menyusul," tandasnya.

Sebagai informasi, Roy Suryo Cs tak ditahan usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ketujuh Jokowi pada Kamis (13/11/2025). Adapun alasan tak ditahan mereka mengajukan saksi dan ahli meringankan.