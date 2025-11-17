Kasus Ledakan SMAN 72 Jakarta, Terduga Pelaku dan 9 Siswa Masih Dirawat

JAKARTA - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan hingga kini masih ada 10 siswa yang menjalani perawatan medis pascaledakan di SMAN 72 Jakarta.

"Ada 10 orang," ujarnya kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, 10 korban tersebut dirawat di empat rumah sakit berbeda. Dari jumlah itu, termasuk terduga pelaku berinisial F, seorang siswa SMPN 72 Jakarta, yang juga masih menjalani perawatan medis.

“Lima korban dirawat di RS Islam Cempaka Putih, tiga di RS Yarsi, satu di RSCM, dan satu di RS Polri,” kata Budi Hermanto.