Gempa Berkekuatan M4,0 Guncang Bone Bolango Gorontalo

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (m) 4.0 mengguncang Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo pada Sabtu (22/11/2025) malam. Belum diketahui dampak yang disebabkan dari gempa tersebut.

Demikian dilaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam akun X resminya, @infoBMKG.

"Gempa Mag:4.0, 22-Nov-2025 21:24:50WIB," tulis BMKG, dikutip Okezone.

Dijelaskan, titik koordinat gempa berada di lintang selatan dan 123.01 bujur timur atau 86 kilometer barat daya Kabupaten Bone Bolango. "Kedalaman 61 kilometer," ujarnya.

‘’Disclaimer BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,’’ demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )