Terungkap! ‘Mami’ Dewi Ternyata Bernama Paryatin, Otak Penyelundupan Sabu 2 Ton

JAKARTA – Identitas buronan Interpol Dewi Astutik alias Mami akhirnya terungkap. Perempuan yang diduga sebagai aktor intelektual penyelundupan narkoba senilai Rp5 triliun itu ternyata memiliki nama asli Paryatin.

"Nama Paryatin alias Dewi Astutik alias Kak Jinda alias Dinda," kata Kepala BNN, Komjen Suyudi Ario Seto, Rabu (3/12/2025).

Suyudi menjelaskan, bahwa yang bersangkutan merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional yang beroperasi di Kamboja–Nigeria–Brasil. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi mengenai keterkaitan Paryatin dengan gembong narkoba Fredy Pratama.

"Paryatin sementara merupakan jaringan Cambodia–Nigeria–Brazilia," ujarnya.

Sebelumnya, aparat berhasil menangkap Dewi Astutik alias Mami, yang diduga kuat berada di balik penyelundupan dua ton sabu jaringan Golden Triangle—kasus bernilai hingga Rp5 triliun. Ia ditangkap di wilayah Sihanoukville, bagian barat Kamboja, saat hendak masuk ke salah satu lobi hotel.