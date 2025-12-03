Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terungkap! ‘Mami’ Dewi Ternyata Bernama Paryatin, Otak Penyelundupan Sabu 2 Ton

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |18:39 WIB
Terungkap! ‘Mami’ Dewi Ternyata Bernama Paryatin, Otak Penyelundupan Sabu 2 Ton
Buronan Interpol Dewi Astutik Ditangkap (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Identitas buronan Interpol Dewi Astutik alias Mami akhirnya terungkap. Perempuan yang diduga sebagai aktor intelektual penyelundupan narkoba senilai Rp5 triliun itu ternyata memiliki nama asli Paryatin.

"Nama Paryatin alias Dewi Astutik alias Kak Jinda alias Dinda," kata Kepala BNN, Komjen Suyudi Ario Seto, Rabu (3/12/2025).

Suyudi menjelaskan, bahwa yang bersangkutan merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional yang beroperasi di Kamboja–Nigeria–Brasil. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi mengenai keterkaitan Paryatin dengan gembong narkoba Fredy Pratama.

"Paryatin sementara merupakan jaringan Cambodia–Nigeria–Brazilia," ujarnya.

Sebelumnya, aparat berhasil menangkap Dewi Astutik alias Mami, yang diduga kuat berada di balik penyelundupan dua ton sabu jaringan Golden Triangle—kasus bernilai hingga Rp5 triliun. Ia ditangkap di wilayah Sihanoukville, bagian barat Kamboja, saat hendak masuk ke salah satu lobi hotel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187527//viral-WGHz_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Ratu Narkoba Dewi Astutik saat Operasi Senyap Intel TNI dan BNN di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187508//buronan_narkoba_kelas_kakap_dewi_astutik_alias_mami-iwTK_large.jpg
Peran Ngeri ‘Mami’ Dewi, Buronan Rp5 Triliun Pengendali Jaringan Narkoba Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187476//narkoba-Ks7S_large.jpg
Profil dan Jejak Kriminal Dewi Astutik, Ratu Narkoba Jaringan Internasional yang Ditangkap di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187461//narkoba-dlU1_large.jpg
Kronologi Penangkapan Buron Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik di Sihanoukville Kamboja, Libatkan Intelijen TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187446//viral-5fOe_large.jpg
Buron Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik Terlibat Jaringan Gembong Narkoba Fredy Pratama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187266//viral-2W4n_large.jpg
Breaking News! Buron Internasional Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik Ditangkap di Kamboja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement