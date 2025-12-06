Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Sebut Imigran Somalia ‘Sampah’, Tak Diinginkan di AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |12:48 WIB
Trump Sebut Imigran Somalia ‘Sampah’, Tak Diinginkan di AS
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto; X)
A
A
A

JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu reaksi dan kontroversi setelah menyebut imigran Somalia di AS sebagai “sampah”, dengan mengatakan penduduk negara Afrika Timur yang dilanda perang itu terlalu bergantung pada jaring pengaman sosial Negeri Paman Sam dan hanya memberikan sedikit kontribusi bagi Amerika Serikat.

Penggambaran Trump yang merendahkan seluruh komunitas imigran merupakan contoh terbaru dari serangannya yang tajam terhadap diaspora Somalia di Amerika Serikat. Warga Somalia telah datang ke Minnesota dan negara bagian lain, sering kali sebagai pengungsi, sejak tahun 1990-an. Trump tidak membedakan antara warga negara dan bukan warga negara.

Komentar Trump muncul beberapa hari setelah pemerintahannya mengumumkan penghentian semua keputusan suaka menyusul penembakan dua tentara Garda Nasional di Washington. Tersangka dalam insiden minggu lalu berasal dari Afghanistan, tetapi Trump memanfaatkan momen tersebut untuk mempertanyakan imigran dari negara lain, termasuk Somalia.

“Mereka tidak berkontribusi apa pun. Saya tidak ingin mereka ada di negara kita,” kata Trump kepada wartawan pada Selasa (2/12/2025). Ia menambahkan, “Negara Anda (Somalia) busuk dan kami tidak ingin mereka (imigran Somalia) ada di negara kami.”

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3188032//menteri_keamanan_dalam_negeri_as_kristi_noem-m3P7_large.jpg
AS Berencana Perluas Larangan Perjalanan ke Lebih dari 30 Negara, Indonesia Termasuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187725//ilustrasi-xa86_large.jpg
AS Hentikan Permohonan Imigrasi dari 19 Negara, Dua di Antaranya Tetangga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187709//ilustrasi-w4I2_large.jpg
Senator AS Ajukan Resolusi Blokir Rencana Trump Serang Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/18/3187459//pertemuan_presiden_rusia_vladimir_putin_dan_utusan_trump_steve_witkoff_di_moskow-vqWt_large.jpg
Pertemuan Lima Jam Putin dan Utusan Trump Gagal Capai Kesepakatan Damai Konflik Rusia-Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187104//presiden_venezuela_nicolas_maduro-64JB_large.jpg
Trump Ultimatum Maduro: Segera Mundur dan Tinggalkan Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186986//pesawat_pembom_berkemampuan_nuklir_b52_stratofortress-uqBl_large.jpg
Ketegangan Memuncak, AS Gelar Latihan Serangan Udara terhadap Venezuela
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement