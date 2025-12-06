Trump Sebut Imigran Somalia ‘Sampah’, Tak Diinginkan di AS

JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu reaksi dan kontroversi setelah menyebut imigran Somalia di AS sebagai “sampah”, dengan mengatakan penduduk negara Afrika Timur yang dilanda perang itu terlalu bergantung pada jaring pengaman sosial Negeri Paman Sam dan hanya memberikan sedikit kontribusi bagi Amerika Serikat.

Penggambaran Trump yang merendahkan seluruh komunitas imigran merupakan contoh terbaru dari serangannya yang tajam terhadap diaspora Somalia di Amerika Serikat. Warga Somalia telah datang ke Minnesota dan negara bagian lain, sering kali sebagai pengungsi, sejak tahun 1990-an. Trump tidak membedakan antara warga negara dan bukan warga negara.

Komentar Trump muncul beberapa hari setelah pemerintahannya mengumumkan penghentian semua keputusan suaka menyusul penembakan dua tentara Garda Nasional di Washington. Tersangka dalam insiden minggu lalu berasal dari Afghanistan, tetapi Trump memanfaatkan momen tersebut untuk mempertanyakan imigran dari negara lain, termasuk Somalia.

“Mereka tidak berkontribusi apa pun. Saya tidak ingin mereka ada di negara kita,” kata Trump kepada wartawan pada Selasa (2/12/2025). Ia menambahkan, “Negara Anda (Somalia) busuk dan kami tidak ingin mereka (imigran Somalia) ada di negara kami.”