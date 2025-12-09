Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News: Gedung di Kemayoran Terbakar Hebat, Sejumlah Orang Meninggal 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |16:02 WIB
Breaking News: Gedung di Kemayoran Terbakar Hebat, Sejumlah Orang Meninggal 
Breaking News: Gedung di Kemayoran Terbakar Hebat, Sejumlah Orang Meninggal  (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah gedung di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), terbakar, Selasa (9/12/205). Sejumlah orang dilaporkan meninggal dunia dalam amuk si jago merah itu. 

1. Kebakaran di Kemayoran

"Ya (sejumlah orang meninggal)," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (9/12/2025).

Namun, ia belum menyebut jumlah pasti berapa korban yang meninggal dalam insiden kebakaran hebat tersebut. 

Berdasarkan laporan Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta, yang terbakar adalah gedung Terra Drone.  

Sebanyak 28 unit mobil damkar beserta 101 personel dikerahkan ke tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran.


 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
