HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Gedung di Kemayoran, Polisi Sebut Tak Ada Luka Bakar di Tubuh Korban Jiwa

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |16:45 WIB
Kebakaran Gedung di Kemayoran, Polisi Sebut Tak Ada Luka Bakar di Tubuh Korban Jiwa
Kebakaran Gedung di Kemayoran, Polisi Sebut Tak Ada Luka Bakar di Tubuh Korban Jiwa (iNews Media Group/Nur Khabibi)
JAKARTA - Polisi mengungkap kondisi korban meninggal dunia akibat kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (9/12/2025). Secara garis besar tidak ditemukan kondisi luka bakar pada tubuh korban. 

1. Kondisi Korban

“Secara umum tadi korban yang kami lihat adalah tidak dalam kondisi luka bakar, kemungkinan lemas," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro Selasa (9/12/2025).

Namun, pihaknya masih mencari tahu penyebab kematian lewat pemeriksaan oleh tim RS Polri. Dia hanya menyebut asap pekat memenuhi gedung.

"Kemudian saat terbakar, api semakin membesar, kemudian asap itu sampai naik ke lantai 6. Akhirnya dari tadi hingga pukul 15.30 WIB tadi, sudah 17 korbannya," ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan tim iNews Media Group di lokasi, pemadam kebakaran sudah memadamkan si jago merah. Kini, penanganan difokuskan pada pencarian dan evakuasi korban jiwa. 

Pada pukul 15.53 WIB, terlihat beberapa petugas pemadam kebakaran keluar dari dalam gedung dengan membawa dua kantong jenazah berwarna merah. 

Setelah dikeluarkan dari dalam gedung, kantong jenazah tersebut langsung digotong menuju ambulans. 

Sementara itu, pemadam lainnya masih terlihat berada di dalam gedung yang hangus terbakar. Mereka yang berada di lantai atas, terlihat memecahkan kaca gedung guna kepentingan evakuasi. 

 

