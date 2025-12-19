BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta hujan pada hari ini, Jumat (19/12/2025), berawan. Hampir seluruh wilayah Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan.

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Pusat diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 24-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 64-89 persen.

Jakarta Barat diprediksi berawan hari ini. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 23-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 68-91 persen.

Hujan dengan intensitas ringan juga diprakirakan mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 23-29 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 67-88 persen.

Jakarta Timur diramal hujan ringan. Suhu udara berkisar 24-30 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 66-88%.

Wilayah Jakarta Utara diprediksi hujan dengan intensitas ringan hari ini. Suhu udara berkisar antara 24-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 71-88 persen.

Kepulauan Seribu juga diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara 26-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 82-87%.

(Erha Aprili Ramadhoni)