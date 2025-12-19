JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta hujan pada hari ini, Jumat (19/12/2025), berawan. Hampir seluruh wilayah Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan.
Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Pusat diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 24-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 64-89 persen.
Jakarta Barat diprediksi berawan hari ini. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 23-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 68-91 persen.
Hujan dengan intensitas ringan juga diprakirakan mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 23-29 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 67-88 persen.
Jakarta Timur diramal hujan ringan. Suhu udara berkisar 24-30 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 66-88%.
Wilayah Jakarta Utara diprediksi hujan dengan intensitas ringan hari ini. Suhu udara berkisar antara 24-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 71-88 persen.
Kepulauan Seribu juga diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara 26-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 82-87%.
(Erha Aprili Ramadhoni)