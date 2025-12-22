Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Pos Command Center, Kapolri Pastikan Arus Mudik Berjalan Aman

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |18:28 WIB
Tinjau Pos Command Center, Kapolri Pastikan Arus Mudik Berjalan Aman
Tinjau Pos Command Center, Kapolri Pastikan Arus Mudik Berjalan Aman
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Jasa Marga Toll Road Command Center, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat. Kapolri ingin memastikan arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) berjalan aman dan nyaman.

Dalam kesempatan itu, Sigit mengecek kesiapan pos terpadu dan sarana-prasarana yang disiapkan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan saat momen arus mudik dan balik Nataru 2025.

"Misalkan mengantispasi apabila terjadi kecelakaan, kemudian ada peralatan yang digunakan untuk mengecek kondisi jalan, ada drone yang bisa digunakan untuk meng-capture pelanggaran yang terjadi dengan sistem ETLE," kata Sigit usai meninjau, Senin (22/12/2025).

Sigit melanjutkan, command center ini juga bisa memantau kondisi terkini di seluruh jalur Tol se-Indonesia. Hal ini wujud komitmen dari menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto, mewujudkan mudik yang aman sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Di dalam juga kita bisa mengecek kondisi terakhir dari seluruh jalur tol di Indonesia, baik di Jateng, Jabar, Jatim, termasuk jalur yang terdampak nencana di Medan.  Sesuai arahan Presiden, terkait dengan pelayanan mudik dan ibadah serta pergantian tahun dapat diberikan layanan terbaik," ujar Sigit.

Dari pantauannya, arus lalu lintas masih terpantau normal. Namun, memang terjadi peningkatan sebesar 21 hingga 22 persen.

Dengan terjadinya peningkatan, Sigit memastikan jajaran Korlantas Polri sudah menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas. Hal itu dilakukan untuk mengurai kemacetan akibat tingginya volume kendaraan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191316//menko_ahy-6pt8_large.jpg
AHY Tinjau Kesiapan Layanan Pelindo di Terminal Penumpang Tanjung Priok Jelang Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191269//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-VXHc_large.jpg
Tinjau Pelabuhan Merak, Kapolri Sampaikan Atensi Prabowo soal Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191238//nataru-JLgV_large.jpg
Potensi Wilayah Hadapi Cuaca Buruk, Menhub Minta Operator Transportasi Utamakan Keselamatan Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191243//jalan_tol-gc9G_large.jpg
Tol Prosiwangi Dibuka Gratis 16 Hari Selama Nataru, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191208//kapolri_hadiri_reuni_akpol_91_bhara_daksa-C7Ko_large.jpg
Pesan Menyentuh Kapolri ke-53 Purnawirawan saat Reuni Akpol 91 Bhara Daksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191187//kapolri_jenderal_listyo_sigit-Hp1h_large.jpg
Kapolri Tegaskan Pemerintah Berikan Pelayanan Terbaik saat Libur Nataru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement