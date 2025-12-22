Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rapor KPK Sepanjang 2025: 11 OTT, 118 Tersangka hingga Pulihkan Aset Rp1,53 Triliun

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |20:45 WIB
Rapor KPK Sepanjang 2025: 11 OTT, 118 Tersangka hingga Pulihkan Aset Rp1,53 Triliun
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto (Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan pihaknya melakukan 11 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2025.

1. 11 OTT

Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers Kinerja Akhir Tahun KPK 2025 di Gedung Merah Putih KPK, pada Senin (22/12/2025). 

"Ada 11 penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi atau yang lazim dikenal di masyarakat sebutan OTT," kata Fitroh. 

Ia menjelaskan, operasi senyap tersebut menyasar sejumlah sektor yang dekat dengan hajat hidup masyarakat, seperti kesehatan, pekerjaan umum, hingga jual beli jabatan. 

Menurutnya, adanya giat OTT tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam memerangi tindak pidana korupsi. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
korupsi KPK OTT OTT KPK KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191348//kpk-ec9D_large.jpg
Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara Taruna Fariadi Tabrak Penyidik KPK karena Ketakutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191283//kpk-up58_large.jpg
Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara Taruna Fariadi Penabrak Penyidik Tiba di KPK, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/15/3191201//bupati_bekasi_ade_kuswara-9Pzm_large.jpg
Isi Garasi Bupati Bekasi Ade Kuswara yang Punya Harta Rp79 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191203//kejagung_lelang_4_lahan_pembobol_bank_bumd-78mL_large.jpg
Kejagung Lelang 4 Lahan Pembobol Bank BUMD Andi Winarto, Laku Rp5,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191204//kejagung-7hok_large.jpg
Jaksa Agung Copot Anak Buahnya Usai OTT KPK, Pengamat: Peringatan agar Tak Main Perkara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191200//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-pnF7_large.jpg
KPK Ungkap Kondisi Petugas yang Sempat Tertabrak saat OTT di Kalsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement