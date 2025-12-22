Awal Pekan, BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta

Awal Pekan, BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin (22/12/2025), hujan. Hampir seluruh wilayah Jakarta akan diguyur hujan pada hari ini.

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar 26-29 derajat Celsius. Sementara tingkat kelembapan udara 73-87%.

Wilayah Jakarta Utara juga diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 25-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 74-91 persen.

Sementara wilayah Jakarta Pusat diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 24-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 68-93 persen.

Hujan dengan intensitas ringan juga diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Barat. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 24-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 69-94 persen.

Hujan ringan juga diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 24-31 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 66-95 persen.

Jakarta Timur diprakirakan hujan ringan hari ini. Suhu udara berkisar 24-31 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 66-95%.

(Erha Aprili Ramadhoni)