JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin (22/12/2025), hujan. Hampir seluruh wilayah Jakarta akan diguyur hujan pada hari ini.
Melansir laman BMKG, wilayah Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar 26-29 derajat Celsius. Sementara tingkat kelembapan udara 73-87%.
Wilayah Jakarta Utara juga diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 25-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 74-91 persen.
Sementara wilayah Jakarta Pusat diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 24-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 68-93 persen.
Hujan dengan intensitas ringan juga diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Barat. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 24-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 69-94 persen.
Hujan ringan juga diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 24-31 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 66-95 persen.
Jakarta Timur diprakirakan hujan ringan hari ini. Suhu udara berkisar 24-31 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 66-95%.
