Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awal Pekan, BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |04:28 WIB
Awal Pekan, BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta
Awal Pekan, BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin (22/12/2025), hujan. Hampir seluruh wilayah Jakarta akan diguyur hujan pada hari ini. 

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar 26-29 derajat Celsius. Sementara tingkat kelembapan udara 73-87%.

Wilayah Jakarta Utara juga diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 25-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 74-91 persen. 

Sementara wilayah Jakarta Pusat diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 24-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 68-93 persen. 

Hujan dengan intensitas ringan juga diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Barat. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 24-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 69-94 persen. 

Hujan ringan juga diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 24-31 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 66-95 persen. 

Jakarta Timur diprakirakan hujan ringan hari ini. Suhu udara berkisar 24-31 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 66-95%.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190758/hujan-aAg3_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190550/hujan-VSbc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190341/hujan-sbqT_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Hampir Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189892/cuaca-R2sz_large.jpg
Awal Pekan, Cuaca Jakarta Diprediksi Berawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189570/cuaca-YeS6_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Disertai Petir Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188674/hujan-SGmI_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement