Pemprov DKI Gelar Upacara Hari Ibu Ke-97, Seluruh Petugasnya Perempuan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar upacara peringatan Hari Ibu ke-97 di Lapangan Balai Kota Jakarta pada Senin (22/12/2025). Dalam upacara tersebut, seluruh petugas, mulai dari paskibraka hingga pemimpin upacara, merupakan perempuan.

"Alhamdulillah pelaksanaan upacara berlangsung dengan baik dan seluruh petugas tadi adalah perempuan, termasuk pengibar bendera dan komandan upacara," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, usai upacara, Senin (22/12/2025).

Pramono menyebut keterlibatan penuh perempuan dalam upacara ini, menjadi bukti nyata komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan ruang dan apresiasi kepada kaum perempuan.

“Itu membuktikan bahwa Pemerintah DKI Jakarta betul-betul memberikan ruang dan apresiasi kepada perempuan,” ujarnya.