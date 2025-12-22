Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Gelar Upacara Hari Ibu Ke-97, Seluruh Petugasnya Perempuan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |10:51 WIB
Pemprov DKI Gelar Upacara Hari Ibu Ke-97, Seluruh Petugasnya Perempuan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar upacara peringatan Hari Ibu ke-97 di Lapangan Balai Kota Jakarta pada Senin (22/12/2025). Dalam upacara tersebut, seluruh petugas, mulai dari paskibraka hingga pemimpin upacara, merupakan perempuan.

"Alhamdulillah pelaksanaan upacara berlangsung dengan baik dan seluruh petugas tadi adalah perempuan, termasuk pengibar bendera dan komandan upacara," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, usai upacara, Senin (22/12/2025).

Pramono menyebut keterlibatan penuh perempuan dalam upacara ini, menjadi bukti nyata komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan ruang dan apresiasi kepada kaum perempuan.

“Itu membuktikan bahwa Pemerintah DKI Jakarta betul-betul memberikan ruang dan apresiasi kepada perempuan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191210//tsunami-YoFg_large.jpg
Jejak Sejarah 22 Desember: Hari Ibu hingga Tragedi Tsunami Selat Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191121//ilustrasi_membeli_kendaraan_baru-TIJo_large.jpg
Beli Kendaraan Baru? Ini Prosedur Pembayaran BBNKB yang Harus Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/11/3191016//ilustrasi_hibah_kendaraan-eazZ_large.jpg
Kendaraan Hibah Tidak Wajib BBNKB? Begini Kebijakan Resmi Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3190952//gubernur_pramono_anung-0WZq_large.jpg
Tahun Baru Jakarta Tanpa Kembang Api, Pramono: Cukup Pertunjukan Drone dan Doa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190947//kadishub_dki_jakarta_syafrin_liputo-kp16_large.jpg
Antisipasi Lonjakan Pemudik Nataru, Jakarta Siapkan 7 Terminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190951//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-5gMU_large.jpg
Pramono Ungkap Alasan UMP DKI 2026 Dibahas di Luar Balai Kota
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement