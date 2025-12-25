Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Natal, 16.363 Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |12:05 WIB
Libur Natal, 16.363 Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir Hari Ini
Libur Natal, 16.363 Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir Hari Ini (Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, tampak sibuk tepat pada Hari Raya Natal 2025, Kamis (25/12/2025). Para penumpang yang ingin bepergian menghabisi waktu libur Natal terus berdatangan.

1. Stasiun Gambir Dipadati Penumpang

Berdasarkan pantauan di lokasi, arus penumpang masih memadati Stasiun Gambir pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Terlihat kursi-kursi ruang tunggu yang biasanya lengang terlihat hampir seluruhnya terisi. 

Penumpang tampak menunggu keberangkatan kereta maupun dijemput keluarga di Jakarta. Mereka terlihat membawa sejumlah tas dan koper.

Penumpang terlihat berkelompok bersama keluarga menunggu di kursi tunggu. Sementara itu, para porter juga tampak sibuk. Mereka menyewakan jasanya untuk membantu para penumpang membawa koper dan barang bawaan yang cukup banyak. 

Terlihat petugas keamanan seperti satpam, polisi, dan tentara terlihat berada di area stasiun mengantisipasi terjadinya hal tak diinginkan.

Berdasarkan data yang diterima, pergerakan penumpang pada Kamis (25/12/2025) hingga pukul 09.00 WIB, tercatat sebanyak 50.759 penumpang naik dan 43.049 penumpang turun di seluruh wilayah Daop 1 Jakarta. 

Stasiun Gambir menjadi stasiun dengan volume keberangkatan paling tinggi 16.363 penumpang. Kemudian disusul Stasiun Pasar Senen dengan volume keberangkatan yakni 14.980 penumpang.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191789/stasiun_senen-bVU5_large.jpg
Libur Natal, 14.980 Penumpang Berangkat dari Stasiun Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191715/gerbang_tol-polM_large.jpg
Libur Nataru, 994 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191683/terminal_kampung_rambutan-TlIU_large.jpg
Mudik Nataru, 4 Ribu Orang Berangkat via Terminal Kampung Rambutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191366/kapolri_tinjau_jasa_marga_toll_road_command_center_di_bekasi-rSsG_large.jpg
Mudik Nataru, Polri Siapkan Jalur Alternatif jika Terjadi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191187/kapolri_jenderal_listyo_sigit-Hp1h_large.jpg
Kapolri Tegaskan Pemerintah Berikan Pelayanan Terbaik saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190840/pramono_anung-ZWqP_large.jpg
Pramono: WFH Akhir Tahun Tak Berlaku untuk ASN Sektor Layanan Publik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement