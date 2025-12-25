Libur Natal, 16.363 Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir Hari Ini

JAKARTA - Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, tampak sibuk tepat pada Hari Raya Natal 2025, Kamis (25/12/2025). Para penumpang yang ingin bepergian menghabisi waktu libur Natal terus berdatangan.

1. Stasiun Gambir Dipadati Penumpang

Berdasarkan pantauan di lokasi, arus penumpang masih memadati Stasiun Gambir pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Terlihat kursi-kursi ruang tunggu yang biasanya lengang terlihat hampir seluruhnya terisi.

Penumpang tampak menunggu keberangkatan kereta maupun dijemput keluarga di Jakarta. Mereka terlihat membawa sejumlah tas dan koper.

Penumpang terlihat berkelompok bersama keluarga menunggu di kursi tunggu. Sementara itu, para porter juga tampak sibuk. Mereka menyewakan jasanya untuk membantu para penumpang membawa koper dan barang bawaan yang cukup banyak.

Terlihat petugas keamanan seperti satpam, polisi, dan tentara terlihat berada di area stasiun mengantisipasi terjadinya hal tak diinginkan.

Berdasarkan data yang diterima, pergerakan penumpang pada Kamis (25/12/2025) hingga pukul 09.00 WIB, tercatat sebanyak 50.759 penumpang naik dan 43.049 penumpang turun di seluruh wilayah Daop 1 Jakarta.

Stasiun Gambir menjadi stasiun dengan volume keberangkatan paling tinggi 16.363 penumpang. Kemudian disusul Stasiun Pasar Senen dengan volume keberangkatan yakni 14.980 penumpang.

