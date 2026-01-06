Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: MBG 99,99 Persen Berhasil!

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |16:24 WIB
Prabowo: MBG 99,99 Persen Berhasil!
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara statistik mencapai tingkat keberhasilan 99,99%. Meski demikian, Prabowo mengakui program tersebut masih memiliki sejumlah kekurangan.

"Apakah ada kekurangan? Ada. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan. Apakah ada penyimpangan? Pasti," kata Prabowo saat memberikan taklimat awal tahun dalam retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Namun, Prabowo menegaskan, berbagai kekurangan tersebut harus terus diperkecil agar manfaat program MBG dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

"Tapi kita bersyukur bahwa kalau kita pelajari secara objektif dan statistik, boleh dikatakan kita 99,99 persen berhasil," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa hingga 6 Januari 2026, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 55 juta jiwa. Penerima manfaat tersebut mencakup siswa sekolah hingga ibu hamil.

"Kita mulai pada 6 Januari 2025. Hari ini 6 Januari 2026, dan dilaporkan kepada saya bahwa kita telah mencapai 55 juta penerima manfaat. Lima puluh lima juta anak-anak Indonesia menerima makan setiap hari, termasuk ibu-ibu hamil," kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193862//presiden_prabowo-cqYl_large.jpg
Pesan Prabowo Usai RI Swasembada Beras di Tengah Konflik Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193860//prabowo-qJw0_large.jpg
Absen Menteri yang Ketum Parpol, Prabowo: PKB Perlu Diawasi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193859//presiden_prabowo_subianto-kPTS_large.png
Prabowo: Kalau Orang Jahat Mengejek Kita, Berarti Kita Benar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193855//prabowo-MAlR_large.jpg
Prabowo Menonton Video Anak-Anak Tunggu Kedatangan MBG: Hei Orang Pintar yang Ngejek, Lihat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193830//mensesneg-zWRv_large.jpg
Retret di Hambalang, Mensesneg: Berisi Arahan dan Evaluasi Setahun Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193815//menteri_keuangan-IbEP_large.jpg
Menteri Mulai Berdatangan ke Hambalang Ikut Retret, Ada Purbaya hingga Airlangga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement