HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Akan Kunjungi IKN Hari Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |14:51 WIB
Presiden Prabowo Akan Kunjungi IKN Hari Ini
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok/Binti M)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hari ini, Senin (12/1/2026). Kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 lalu.

Sebelum ke IKN, Presiden Prabowo terlebih dahulu meresmikan Sekolah Rakyat yang berpusat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, serta Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan.

Informasi terkait kunjungan Presiden Prabowo ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden meresmikan 166 Sekolah Rakyat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru.

Prasetyo mengungkapkan Presiden Prabowo bersama rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Timur. Agenda Presiden Prabowo di Balikpapan adalah meresmikan salah satu proyek refinery.

“Iya, jadi setelah dari Banjarbaru ini, rombongan Bapak Presiden akan ke Balikpapan untuk meresmikan salah satu refinery (RDMP),” ujar Prasetyo.

Prasetyo membeberkan, peresmian RDMP Balikpapan menjadi bagian dari upaya percepatan penguatan sektor industri nasional, khususnya di bidang energi. Pemerintah menargetkan penguatan kilang minyak tersebut dapat mendukung langkah menuju swasembada energi.

“Sekali lagi sektor industri juga kita kebut supaya kita bisa segera, pertama, swasembada energi. Dan kalaupun tahapan itu belum tercapai, setidak-tidaknya kita mengurangi devisa kita yang keluar,” jelasnya.

