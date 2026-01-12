Breaking News! Sekolah Tzu Chi di PIK Terbakar Akibat Disambar Petir

JAKARTA - Sekolah Tzu Chi School yang berada di Jalan Pantai Indah Kapuk (PIK), Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, terbakar, Senin (12/1/2026). Kebakaran tersebut diduga akibat tersambar petir.

“Objek terbakar sekolah Tzu Chi lantai 5. Diduga akibat kilat petir,” kata Kasiops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara, Gatot Sulaeman.

Gatot mengatakan, berdasarkan dari keterangan saksi mata di lokasi, kabel gondola awalnya diketahui tersambar petir, kemudian menimbulkan penyalaan pada tembok dinding bangunan lantai 5.

Pegawai setempat segera menghubungi petugas pemadam kebakaran (damkar) untuk meminta bantuan penanganan, dan direspons oleh tim damkar.

“Kabel gondola kesambar petir timbul penyalaan pada tembok dinding bangunan lantai 5, kemudian pegawai setempat menghubungi JS112 untuk meminta bantuan penanganan. kemudian diteruskan oleh tim damkar,” ujar dia.

Gatot menuturkan, objek yang terbakar itu seluas 72 meter persegi, dan kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai Rp200 juta.