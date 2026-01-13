Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pria Tertua Arab Saudi Meninggal di Usia 142 Tahun, Tinggalkan 134 Anak dan Cucu

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |18:47 WIB
Pria Tertua Arab Saudi Meninggal di Usia 142 Tahun, Tinggalkan 134 Anak dan Cucu
Nasser bin Radan Al Nasser bin Radan Al Rashid Al Wadaei meninggal dunia di usia 142 tahun.
A
A
A

JAKARTA – Pria tertua di Arab Saudi, Nasser bin Radan Al Rashid Al Wadaei, telah meninggal dunia pada usia 142 tahun, menurut laporan setempat. Jenazah disalatkan di Dhahran Al Janoub, wilayah selatan Arab Saudi, sebelum dimakamkan di desa asalnya, Al Rashid.

Dilaporkan Gulf News, pemakaman Al Wadaei dihadiri lebih dari 7.000 orang. Al Wadaei lahir sebelum penyatuan Arab Saudi dan hidup di masa pemerintahan para pemimpin Kerajaan, dari Raja Abdulaziz, pendiri negara Saudi modern, hingga Raja Salman.

Kehidupannya mencakup lebih dari satu abad perubahan politik, sosial, dan ekonomi besar di negara tersebut.

Menurut catatan keluarga, ia telah menunaikan ibadah haji lebih dari 40 kali dan dikenal karena ketaatan agamanya yang kuat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Lansia Pria Tertua Arab Saudi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/482/3194595//super_fli-k2F7_large.jpg
Ini Daftar Kelompok Orang yang Paling Rentan Kena Super Flu Subclade K
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194305//plt-Cb9D_large.jpg
3 WNI Terjebak di Pulau Socotra saat Saudi Bombardir Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/18/3194021//kamp_yang_dibangun_arab_saudi_di_gaza-SULu_large.jpg
Arab Saudi Bangun Kamp untuk Warga Gaza yang Kembali dari Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193590//migas-f7g5_large.jpg
Adu Pemilik Cadangan Minyak Terbesar Venezuela dengan Iran-Arab, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/18/3192996//viral-apFT_large.jpg
Arab Saudi Bombardir Pelabuhan Mukalla, Indonesia Serukan Semua Pihak Menahan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/18/3192656//arab_saudi_mengebom_kapal_di_pelabuhan_yaman-dk0C_large.jpg
Arab Saudi Bom Kapal di Pelabuhan Yaman, Targetkan Kiriman Senjata UEA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement