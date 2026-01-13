Pria Tertua Arab Saudi Meninggal di Usia 142 Tahun, Tinggalkan 134 Anak dan Cucu

JAKARTA – Pria tertua di Arab Saudi, Nasser bin Radan Al Rashid Al Wadaei, telah meninggal dunia pada usia 142 tahun, menurut laporan setempat. Jenazah disalatkan di Dhahran Al Janoub, wilayah selatan Arab Saudi, sebelum dimakamkan di desa asalnya, Al Rashid.

Dilaporkan Gulf News, pemakaman Al Wadaei dihadiri lebih dari 7.000 orang. Al Wadaei lahir sebelum penyatuan Arab Saudi dan hidup di masa pemerintahan para pemimpin Kerajaan, dari Raja Abdulaziz, pendiri negara Saudi modern, hingga Raja Salman.

Kehidupannya mencakup lebih dari satu abad perubahan politik, sosial, dan ekonomi besar di negara tersebut.

Menurut catatan keluarga, ia telah menunaikan ibadah haji lebih dari 40 kali dan dikenal karena ketaatan agamanya yang kuat.