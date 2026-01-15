Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pintu Air Pasar Ikan Siaga 2, Sejumlah Wilayah di Pesisir Jakarta Diminta Waspada!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |11:53 WIB
Pintu Air Pasar Ikan Siaga 2, Sejumlah Wilayah di Pesisir Jakarta Diminta Waspada!
Pintu Air Pasar Ikan Siaga 2, Sejumlah Wilayah di Pesisir Jakarta Diminta Waspada!
JAKARTA- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan adanya kenaikan tinggi muka air (TMA) di Pintu Air Pasar Ikan, pada Kamis (15/1/2026). BPBD mengimbau warga di pesisir Utara agar selalu waspada.

Melansir akun media sosial X, @BPBDJakarta, dilaporkan bahwa pukul 05.00 WIB, TMA di Pintu Air Pasar Ikan tercatat 188 cm dengan status Waspada atau Siaga 3. Satu jam kemudian terjadi kenaikan TMA menjadi 198 cm.

"Pukul 07:00 WIB TMA 213 cm/Mendung Siaga/Siaga 2," tulis poster imbauan @BPBDJakarta.

Dengan dinaikkan menjadi Siaga 2, BPBD mengimbau warga di pesisir Jakarta yang berpotensi terdampak agar waspada.

"Antisipasi Wilayah yang kemungkinan akan terdampak: Kamal Muara; Kapuk Muara; Penjaringan; Pluit; Ancol; Kamal; Marunda; Cilincing; Kalibaru," tulis keterangan tersebut.

 

