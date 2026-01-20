Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gerakan Rakyat Usung Anies Baswedan Jadi Capres, Demokrat: Apakah Partainya Lolos Verifikasi?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |10:47 WIB
Gerakan Rakyat Usung Anies Baswedan Jadi Capres, Demokrat: Apakah Partainya Lolos Verifikasi?
Wakil Ketua Umum Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Partai baru Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri dan menyatakan dukungan untuk Anies Baswedan, sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Deklarasi ini dilakukan pada Senin 19 Januari 2026 dan diumumkan oleh Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid.

"Kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insya Allah adalah Anies Rasyid Baswedan," ujar Sahrin, dikutip dari kanal YouTube resmi Gerakan Rakyat. 

Menurutnya, pembentukan partai ini melalui proses panjang sejak 2023, dan secara resmi ditetapkan pada awal 2026 melalui rapat kerja nasional.

Langkah Gerakan Rakyat mendapat sorotan dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, siapapun bisa mengusulkan pasangan calon presiden-calon wakil presoden (capres- cawapres), pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi 0 persen.

"Kalau keputusan MK mengatakan bahwa presidential threshold sudah 0 persen, artinya siapapun, partai manapun boleh mengusulkan. Itu terbuka," kata Dede kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
