Tanggul Sungai Citarum Jebol di Muaragembong Bekasi, Permukiman Warga Terendam

BEKASI – Tanggul Sungai Citarum jebol di Kampung Bendungan, RT 03/05, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Senin 19 Januari 2026 malam. Akibat kejadian tersebut, air sungai meluap dan menggenangi permukiman warga di sekitar lokasi.

Peristiwa jebolnya tanggul terjadi sekitar pukul 23.50 WIB. Debit air Sungai Citarum yang meningkat akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir membuat tanggul tidak mampu menahan aliran air.

Luapan air terjadi tak lama setelah tanggul mengalami kerusakan dan langsung masuk ke kawasan permukiman warga.

Warga setempat, Satibi (45), mengatakan kondisi tanah di sekitar tanggul masih gembur sehingga mudah tergerus air.

“Karena hujan berhari-hari, tanahnya masih gembur. Kena rembesan air sedikit saja langsung terkikis sampai akhirnya tanggul penahan Sungai Citarum itu jebol,” kata Satibi.