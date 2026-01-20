Kasus Konten 'Mens Rea' Pandji Bergulir, Polisi Periksa 10 Orang Saksi dan Ahli

JAKARTA – Polda Metro Jaya masih mendalami laporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono, terkait materi stand up comedy Mens Rea. Hingga saat ini, polisi telah meminta keterangan dari 10 orang saksi dan ahli.

"Saat ini kami sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 10 orang, baik saksi maupun para ahli, yang berkaitan dengan substansi konten tersebut," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

Iman menuturkan, pihaknya masih akan mengagendakan permintaan keterangan tambahan dari saksi dan ahli lain yang relevan dengan konten Mens Rea tersebut.

Ia menambahkan, sejauh ini sudah ada tiga laporan polisi yang masuk terkait kasus tersebut. Namun, ia belum merinci identitas para pelapor.

“Karena ada beberapa laporan polisi dan pengaduan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Saat ini tercatat tiga laporan polisi dan dua pengaduan masyarakat,” ujarnya.