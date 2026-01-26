Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis, Nenek dan Cucu Tewas Berpelukan dalam Longsor Bandung Barat

Yuwono Wahyu , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |23:27 WIB
Tragis, Nenek dan Cucu Tewas Berpelukan dalam Longsor Bandung Barat
Penemuan jasad nenek dan cucu korban longsor (Foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Suasana duka menyelimuti Posko DVI Polda Jawa Barat setelah petugas gabungan mengevakuasi dua jasad korban tanah longsor di kawasan Pasir Kuning, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Senin (26/1/2026). 

Kedua korban diketahui merupakan seorang nenek dan cucunya yang ditemukan dalam kondisi berpelukan di bawah timbunan material longsor.

Isak tangis keluarga korban pecah saat satu per satu mobil ambulans dari Desa Pasir Langu tiba di posko DVI dengan membawa kantong jenazah. Keluarga tak kuasa menahan kesedihan ketika mengetahui dua anggota keluarganya ditemukan tidak bernyawa.

Salah satu anggota keluarga korban, Lisreni, mengungkapkan bahwa dalam peristiwa longsor tersebut, ia kehilangan delapan orang sanak saudara.

“Dari delapan orang keluarga saya, satu selamat, tiga sudah ditemukan meninggal dunia, dan empat lainnya masih dalam proses pencarian,” ujar Lisreni dengan suara bergetar.

 

Halaman:
1 2
      
