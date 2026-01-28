JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengubah aturan pelaporan gratifikasi melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019. Perubahan ini berlaku untuk batas nilai gratifikasi, pelaporan, dan penandatangan SK.
"Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438) diubah," bunyi Pasal 1 yang dilihat pada Rabu (28/1/2026).
Beberapa perubahan penting yaitu:
Hadiah Pernikahan / Upacara Adat-Agama
Sebelum: Rp1.000.000 per pemberi
Sesudah: Rp1.500.000 per pemberi
Hadiah Sesama Rekan Kerja (bukan uang)
Sebelum: Rp200.000 per pemberi, maksimal Rp1.000.000/tahun
Sesudah: Rp500.000 per pemberi, maksimal Rp1.500.000/tahun