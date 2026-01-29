Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bendung Katulampa Siaga 3, Jakarta Diimbau Waspada!

Andi Firmansyah , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |22:11 WIB
Bendung Katulampa Siaga 3, Jakarta Diimbau Waspada!
Bendung Katulampa Siaga 3 (foto: Okezone)
BOGOR – Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak, Bogor, menyebabkan debit air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa melonjak signifikan, Kamis (29/1/2026). 

Ketinggian muka air di Bendung Katulampa tercatat mencapai 150 sentimeter, dan ditetapkan dalam status Siaga 3.

Petugas Bendung Katulampa mencatat kenaikan debit air terjadi secara tiba-tiba akibat hujan dengan intensitas tinggi, yang berlangsung hampir seharian di wilayah hulu Sungai Ciliwung. Lonjakan debit tersebut membuat status bendung naik dari sebelumnya Siaga 4 menjadi Siaga 3.

"Sebelumnya ketinggian air berada di angka 80 sentimeter atau Siaga 4. Namun akibat hujan deras di kawasan hulu, debit air meningkat hingga mencapai 150 sentimeter," ujar petugas Bendung Katulampa, Muhamad Alwan, Kamis (29/1/2026) malam.

