Nasaruddin Umar Ungkap Masjid Istiqlal Buka Donasi untuk Palestina Selama Ramadhan

JAKARTA - Masjid Istiqlal menyiapkan sejumlah kegiatan selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Salah satu kegiatannya adalah membuka donasi untuk rakyat Palestina.

1. Donasi untuk Palestina

Hal itu disampaikan Menteri Agama (Menag) RI sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar pada Rabu (18/2/2026).

“Kemudian hal lain khusus untuk Ramadhan ini, kita lakukan beberapa kegiatan untuk masyarakat. Misalnya menghimpun dana untuk Palestina,” kata Nasaruddin Umar kepada wartawan.

Ia menjelaskan, Istiqlal menjadi tempat untuk masyarakat yang ingin memberikan donasi kepada rakyat Palestina.

“Karena kita melihat teman-teman kita di Palestina itu betul-betul sampai hari ini betul-betul membutuhkan bantuan dari kita. Istiqlal ini menjadi tempat untuk menyalurkan bantuan terhadap mereka,” ujarnya.

Nasaruddin menerangkan, Istiqlal bekerja sama dengan jalur-jalur resmi untuk dikirimkan langsung ke Palestina.

“Alhamdulillah kita kerja sama dengan jalur-jalur yang aman di Palestina sehingga dipastikan bantuan kita itu langsung diterima oleh masyarakat Palestina yang membutuhkan,” ujarnya.