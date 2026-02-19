Reaksi Trump soal Indonesia Akan Kirim Pasukan TNI ke Gaza

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menyampaikan apresiasi terhadap negara yang tergabung dalam anggota Board of Peace (BoP) karena mau menyumbang uang dan mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Trump juga menyinggung peran Indonesia.

Demikian disampaikan Donald Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington D.C. pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

“Negara-negara yang hadir di sini, sebagai penutup, tidak hanya menyumbang uang, beberapa juga menjanjikan personel untuk membantu menjaga gencatan senjata dan memastikan perdamaian yang sangat langgeng," ujar Trump.

Trump juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Indonesia. Sebab, Indonesia sudah menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza.

"Secara khusus, Indonesia, terima kasih banyak, Indonesia. Itu negara yang hebat. Terima kasih banyak," ungkap dia.

Trump pun kemudian menunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok yang tangung. Ia menyatakan menaruh rasa hormat terhadap Prabowo.

"Lihat, lihat pria (Prabowo) itu, lihat betapa tangguhnya dia. Anda pikir mudah berurusan dengannya? Lihat wajah itu, Anda sosok yang sangat tangguh. Dan kami mengatakannya dengan penuh rasa hormat juga," jelas Trump.