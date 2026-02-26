Saor Siagian: Reformasi Polri Harus Dimulai dari "Dosa" Rekrutmen

JAKARTA – Praktisi hukum, Saor Siagian menilai reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dimulai dari proses rekrutmen.

Hal itu disampaikannya dalam dialog bertema “Ujian di Tengah Percepatan Reformasi Polri” di iNews TV, Kamis (26/2/2026).

Dalam diskusi tersebut, Saor mengutip pernyataan Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana terkait persoalan rekrutmen di Polri.

“Saya kutip Profesor Krisnanda, yang juga tim internal reformasi Polri. Dia menyebutkan, ‘Dosa pertama daripada kami adalah waktu rekrutmen.’ Faktanya, banyak orang titip,” ujar Saor.

Menurut dia, pernyataan itu disampaikan secara terbuka sebagai bentuk evaluasi internal.

“Oh, secara terbuka. Bahkan dibilang, ‘Dosa-dosa kami ini, kami semua terbuka.’ Artinya, sebelum pengawasan seperti yang dibilang Pak Irianto yang saya sangat hormati, memang dari awalnya sudah bermasalah,” ucapnya.