Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saor Siagian: Reformasi Polri Harus Dimulai dari "Dosa" Rekrutmen

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |21:23 WIB
Saor Siagian: Reformasi Polri Harus Dimulai dari "Dosa" Rekrutmen
Praktisi Hukum Saor Siagian (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA – Praktisi hukum, Saor Siagian menilai reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dimulai dari proses rekrutmen.

Hal itu disampaikannya dalam dialog bertema “Ujian di Tengah Percepatan Reformasi Polri” di iNews TV, Kamis (26/2/2026).

Dalam diskusi tersebut, Saor mengutip pernyataan Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana terkait persoalan rekrutmen di Polri.

“Saya kutip Profesor Krisnanda, yang juga tim internal reformasi Polri. Dia menyebutkan, ‘Dosa pertama daripada kami adalah waktu rekrutmen.’ Faktanya, banyak orang titip,” ujar Saor.

Menurut dia, pernyataan itu disampaikan secara terbuka sebagai bentuk evaluasi internal.

“Oh, secara terbuka. Bahkan dibilang, ‘Dosa-dosa kami ini, kami semua terbuka.’ Artinya, sebelum pengawasan seperti yang dibilang Pak Irianto yang saya sangat hormati, memang dari awalnya sudah bermasalah,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203672//dirregident_korlantas_polri_brigjen_wibowo-Drxq_large.jpeg
Jelang Arus Mudik, Korlantas Dorong Kesadaran Administrasi Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203421//ketua_komisi_iii_dpr_ri_habiburokhman-9stp_large.jpg
Komisi III DPR Dukung Pemecatan Bripda MS, Minta Diproses Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203311//kadiv_humas_polri_irjen_pol_johnny_eddizon_isir-H13X_large.jpg
Pejabat Narkoba Polres Toraja Utara Terjerat Narkoba, Polri: Tak Ada Ampun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203301//polisi_saat_melakukan_pengamanan-kRv0_large.jpg
Oknum Brimob Aniaya Pelajar hingga Tewas, Lemkapi Minta Proses Hukum Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203273//direktur_tindak_pidana_ekonomi_khusus_bareskrim_polri_brigjen_ade_safri_simanjuntak-NiXF_large.jpg
Polri Uji Emas Batangan Sitaan Kasus TPPU Tambang Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203226//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-OsR5_large.jpg
Kapolri Perintahkan Sanksi Berat bagi Anggota Brimob yang Aniaya Siswa di Maluku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement