Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lagi Hamil, Tersangka Bos Komestik Ilegal Tak Ditahan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |14:14 WIB
Lagi Hamil, Tersangka Bos Komestik Ilegal Tak Ditahan
Bareskrim Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menetapkan perempuan berinisial ML (35) sebagai tersangka kasus produksi dan peredaran kosmetik ilegal merek LC Beauty. Pelaku tidak ditahan lantaran sedang hamil.

"Terhadap tersangka Saudari ML belum dilakukan penahanan dengan pertimbangan Saudari ML positif hamil dengan usia kandungan 9 minggu (2 bulan) dan diketahui bahwa Saudari ML masih dalam kondisi pasca operasi," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, Kamis (5/3/2026).

Menurut Eko, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat adanya praktik produksi kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya. “Peran ML adalah sebagai distributor sekaligus pemilik home industry kosmetik ilegal merek LC Beauty,” ujarnya.

Sementara kasus produk LC Beauty ini terkuak setelah polisi menelusuri dari distributor hingga mengarah ke ML selaku peracik utama. Dari hasil pemeriksaan, ML mengaku produknya tidak memiliki izin edar dari BPOM.

“Dirinya mengakui dan membenarkan bahwa ia memproduksi dan mengedarkan kosmetik merek LC Beauty yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dan mengandung bahan berbahaya jenis merkuri dan hidroquinone,” ujar Eko.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/338/2869566/gerebek-toko-kosmetik-petugas-temukan-ribuan-obat-terlarang-hingga-sajam-gaf7RAzlze.jpg
Gerebek Toko Kosmetik, Petugas Temukan Ribuan Obat Terlarang hingga Sajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/29/338/2353031/produsen-masker-wajah-ilegal-raup-untung-rp100-juta-per-bulan-kQ3ZRcTiyj.jpg
Produsen Masker Wajah Ilegal Raup Untung Rp100 Juta Per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/19/337/2346931/bareskrim-tangkap-produsen-kosmetik-ilegal-beromzet-hingga-rp400-juta-YXFluTkX22.jpg
Bareskrim Tangkap Produsen Kosmetik Ilegal Beromzet hingga Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/09/610/2180761/ditangkap-polda-palembang-penjual-kosmetik-ilegal-ngaku-sudah-2-tahun-jalankan-bisnisnya-rOsQUWJcRJ.jpg
Ditangkap Polda Palembang, Penjual Kosmetik Ilegal Ngaku Sudah 2 Tahun Jalankan Bisnisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/09/340/2180718/polda-sumsel-amankan-ratusan-kosmetik-ilegal-lWzk7Yn8J1.jpg
Polda Sumsel Amankan Ratusan Kosmetik Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/21/525/2172068/polisi-gerebek-rumah-produksi-kosmetik-ilegal-di-bandung-OPxRm1bi3f.jpg
Polisi Gerebek Rumah Produksi Kosmetik Ilegal di Bandung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement