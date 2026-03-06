Pemkot Tangsel Antisipasi Lonjakan Harga Sembako saat Ramadhan

TANGSEL - Harga kebutuhan pokok menjelang saat Ramadhan menjelang Lebaran kerap mengalami kenaikan. Pemerintah pun melakukan antisipasi dengan menyediakan sembako murah.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan pun menggelar Bazar Ramadhan 2026 sekaligus Gerakan Pangan Murah, pada di Kecamatan Pamulang, Kamis (5/3/2026).

“Alhamdulillah meskipun suasana diguyur hujan ini saya lihat antusiasnya luar biasa. Ini sudah kali sekian tahun Pemkot Tangsel gelar Bazar Ramadhan,” kata Sekretaris Daerah Kota Tangsel Bambang Noertjahjo.

Pihaknya mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat. Kegiatan ini merupakan upaya Pemkot Tangsel untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran.

Harga bahan pokok, kata Bambang, biasanya mengalami kenaikan selama Ramadhan. Karena itu, pemerintah menggelar bazar secara serentak di tujuh kecamatan agar masyarakat lebih mudah mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih ekonomis.