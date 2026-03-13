Kisruh Ijazah Jokowi, Bonatua Soroti Rismon Sianipar: Dulu Yakin 11.000% Palsu Sekarang Asli

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |20:55 WIB
Bonatua Silalahi (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
JAKARTA - Ahli Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menyoroti perubahan sikap Rismon Sianipar yang sebelumnya meyakini ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) 11.000 persen palsu. Bahkan, kesimpulan tersebut diambil dalam waktu penelitian yang sangat luar biasa cepat, tidak sampai enam bulan.

"Namun perkembangan terbaru menunjukkan hal yang juga tidak kalah luar biasa. Dalam waktu 23 hari saja, setelah melihat dokumen dari jarak sekitar 30 cm, kesimpulannya berubah: ijazah tersebut dinyatakan asli," kata Bonatua, Jumat (13/3/2026).

Sebagai peneliti, Bonatua menghormati setiap proses penelitian. Namun, metodologi penelitian yang begitu cepat ini benar-benar menarik perhatian, terlebih lagi untuk mendapatkan 5 spesimen Data sekunder Fotokopi Ijazah Jokowi terlegalisir secara resmi dari KPU Republik Indonesia, ia membutuhkan waktu enam bulan, belum lagi butuh waktu menganalisis dan menuangkannya ke dalam tulisan.

"Semoga saja metode penelitian dari para alumni Yamaguchi University ini suatu hari dapat diajarkan kepada para mahasiswa Disertasi di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Dengan demikian, para calon Doktor tidak perlu lagi menjalani proses penelitian selama tiga semester bahkan lebih, cukup beberapa minggu saja sudah bisa menghasilkan kesimpulan ilmiah yang sangat pasti," imbuhnya.

Bonatua secara pribadi menilai peristiwa ini justru semakin menegaskan satu hal penting, bahwa kesimpulan ilmiah tidak boleh dibangun dari emosi atau dari data yang belum terverifikasi secara metodologis. Penelitian bukanlah bahan pelecehan apalagi, itu adalah tingkat pencarian kebenaran Ilmiah tertinggi diatas persidangan manapun. 

