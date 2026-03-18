Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan Hari Ini

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMK) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (18/3/2026) didominasi berawan. Namun, sejumlah daerah diperkirakan hujan dengan intensitas ringan.

Di wilayah DKI Jakarta, seluruh kawasan diprediksi berawan, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara di wilayah penyangga Jakarta, hujan ringan diprakirakan terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Adapun Kabupaten Bekasi diprediksi berawan.

Untuk wilayah Banten, kondisi berawan diperkirakan menyelimuti Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

