HOME NEWS NASIONAL

Penampakan Hampers Lebaran 'Ketahanan Pangan' ala Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |06:01 WIB
Hampers ketahanan pangan ala Prabowo (Foto: Ist)
JAKARTA - Kreator dan tokoh muda Irfan Wahid atau Ipang Wahid mengungkapkan kekagumannya terhadap hampers Lebaran yang diterimanya dari Presiden Prabowo Subianto. Berbeda dari bingkisan Lebaran pada umumnya, hampers tersebut berisi bahan pangan segar yang sarat makna.

Melalui unggahan di akun Instagram @ipangwahid, putra mendiang KH Salahuddin Wahid itu memperlihatkan isi hampers berupa sayur-mayur, buah, dan rempah-rempah. Di antaranya selada, kecombrang, sawi, cabai merah dan cabai keriting, ketimun, labu siam, pisang, hingga bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, dan jeruk nipis. Dalam keranjang tersebut juga terdapat telur puyuh.

Unggahan tersebut juga menampilkan berbagai olahan menu Nusantara dari bahan-bahan tersebut, seperti ayam goreng, telur puyuh balado, ikan bakar, oseng sawi, serta aneka lalapan lengkap dengan sambal.

Ipang menyebut hampers tersebut berbeda dari kebiasaan, yang umumnya berisi kue-kue manis seperti nastar atau brownies. “Kok bisa keren. Hampers Lebaran biasanya identik dengan manis-manis. Ada nastar, kadang brownies, atau kue lapis. Tapi yang ini berbeda. Isinya justru bahan dapur. Cabai, bawang, sayur, telur, pisang sampai berbagai macam sayuran,” tulisnya.

Ia mengaku sempat bertanya-tanya mengenai makna di balik bingkisan tersebut. “Apa yang kirim hampers ini minta kami untuk belajar masak atau gimana ya?” tulisnya lagi.

Prabowo Tegaskan Semua Kekayaan Alam Milik Bangsa, Bukan Pengusaha!
Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran
Prabowo: Krisis Melanda Banyak Negara, Rakyat Harus Tenang!
Instruksi Khusus Prabowo ke Panglima TNI-Kapolri Jelang Mudik Lebaran
Menteri-Tokoh Agama Hadiri Nuzulul Quran di Istana Negara
Perang Semakin Membara! Prabowo: Sawit hingga Jagung Bisa Jadi Sumber Energi Nasional
