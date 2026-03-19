Prabowo Kumpulkan Menteri, Siapkan Jurus Hemat Energi Hadapi Gejolak Timur Tengah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (19/3/2026) sore. Pertemuan digelar guna membahas langkah-langkah strategis penghematan energi nasional.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut difokuskan pada upaya pemerintah dalam mengantisipasi dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi dunia.

Dalam pembahasannya, Prabowo menekankan pentingnya langkah antisipatif yang terukur untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah situasi global yang dinamis.

“Presiden membahas langkah-langkah strategis terkait rencana penghematan energi di berbagai sektor, sebagai antisipasi atas dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dapat memengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi global,” tulis Sekretaris Kabinet.