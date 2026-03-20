Pos Lintas Batas Negara Serasan Catat 1.181 Pemudik Jelang Lebaran

NATUNA— Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan mencatat peningkatan aktivitas arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Sebanyak 1.181 orang tercatat tiba melalui Pelabuhan PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, selama periode 16–18 Maret 2026.

Kepala PLBN Serasan, Wendriady, mengatakan, pemudik tersebut berasal dari Kota Pontianak dan wilayah Pulau Natuna yang memanfaatkan moda transportasi laut untuk pulang ke kampung halaman.

“Berdasarkan hasil pemantauan kami, selama periode 16 hingga 18 Maret 2026 jumlah kedatangan tercatat sebanyak 1.181 orang. Rinciannya terdiri dari 586 laki-laki, 409 perempuan, dan 186 anak-anak. Mereka datang menggunakan kapal dari Pontianak dan Natuna,” ujar Wendriady, Jumat (20/3/2026).

Aktivitas transportasi laut di Pelabuhan PLBN Serasan selama periode tersebut bersifat fluktuatif. Pada 16 Maret 2026, pelabuhan melayani satu kedatangan kapal motor.

Selanjutnya, pada 17 Maret 2026 tercatat satu kedatangan kapal motor serta dua keberangkatan kapal. Sementara itu, pada 18 Maret 2026 tidak terdapat aktivitas pelayaran di Pelabuhan PLBN Serasan.

Wendriady, menegaskan, bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan koordinasi lintas instansi untuk memastikan seluruh aktivitas di kawasan PLBN Serasan berjalan optimal.

Menurutnya, kesiapsiagaan petugas menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran arus mudik Lebaran 2026.