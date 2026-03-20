Waspada! Hujan Disertai Petir Berpotensi Guyur Jabodetabek Siang hingga Sore Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal, dengan potensi hujan yang turun secara bertahap dari dini hari hingga sore hari, pada Jumat (20/3/2026).

Pada pagi hari, cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi dan Kepulauan Seribu, lalu meluas ke sejumlah wilayah Jabodetabek pada pagi hari.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur sejumlah wilayah, termasuk DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Sementara itu, wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada periode siang hingga sore hari.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berada di kisaran 20–32 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya di Jabodetabek berkisar antara 24–34 derajat Celsius. Kelembapan udara tercatat cukup tinggi, yakni antara 62 hingga 92 persen.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada malam hari dan periode siang hingga sore. Kondisi ini berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jabodetabek.

(Awaludin)

