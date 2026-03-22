Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 22 Maret: Peluncuran Pesawat Ulang-alik NASA hingga Letusan Gunung Redoubt

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |04:10 WIB
Peristiwa 22 Maret: Peluncuran Pesawat Ulang-alik NASA hingga Letusan Gunung Redoubt
Gunung meletus (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 22 Maret di berbagai belahan dunia. Mulai dari peluncuran pesawat ulang-alik NASA hingga letusan Gunung Redoubt di Alaska.

Berikut rangkuman peristiwa yang terjadi pada 22 Maret dilansir dari berbagai sumber:

1784 – Buddha Zamrud Dipindahkan ke Wat Phra Kaew

Arca Buddha Zamrud dipindahkan dengan upacara besar ke Wat Phra Kaew di Bangkok, Thailand.

Meski disebut “zamrud”, arca ini sebenarnya terbuat dari batu giok hijau. Tingginya sekitar 45 sentimeter dan dihiasi busana emas.

Kini, arca tersebut disimpan di kompleks Istana Kerajaan Thailand.

1945 – Berdirinya Liga Arab

Liga Arab resmi didirikan pada 22 Maret 1945 oleh tujuh negara.

Organisasi ini bertujuan mengoordinasikan kerja sama di bidang ekonomi, politik, budaya, hingga sosial antarnegara anggota.

Markas besarnya berada di Kairo, Mesir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement