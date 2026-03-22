Peristiwa 22 Maret: Peluncuran Pesawat Ulang-alik NASA hingga Letusan Gunung Redoubt

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 22 Maret di berbagai belahan dunia. Mulai dari peluncuran pesawat ulang-alik NASA hingga letusan Gunung Redoubt di Alaska.

Berikut rangkuman peristiwa yang terjadi pada 22 Maret dilansir dari berbagai sumber:

1784 – Buddha Zamrud Dipindahkan ke Wat Phra Kaew

Arca Buddha Zamrud dipindahkan dengan upacara besar ke Wat Phra Kaew di Bangkok, Thailand.

Meski disebut “zamrud”, arca ini sebenarnya terbuat dari batu giok hijau. Tingginya sekitar 45 sentimeter dan dihiasi busana emas.

Kini, arca tersebut disimpan di kompleks Istana Kerajaan Thailand.

1945 – Berdirinya Liga Arab

Liga Arab resmi didirikan pada 22 Maret 1945 oleh tujuh negara.

Organisasi ini bertujuan mengoordinasikan kerja sama di bidang ekonomi, politik, budaya, hingga sosial antarnegara anggota.

Markas besarnya berada di Kairo, Mesir.