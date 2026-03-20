Peristiwa 20 Maret: Berdirinya VOC hingga Lahirnya Pujangga Sapardi

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |07:10 WIB
Ilustrasi galangan kapal dagang milik VOC (Foto: Stadsarchief Amsterdam/Wikipedia.org)
JAKARTA - Tanggal 20 Maret menyimpan berbagai peristiwa penting dalam sejarah, baik di Indonesia maupun dunia. Mulai dari berdirinya perusahaan dagang raksasa hingga kelahiran tokoh-tokoh berpengaruh, momen ini menjadi catatan yang menarik untuk dikenang setiap tahunnya.

Berikut sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 20 Maret seperti dilansir dari wikipedia:

1. Berdirinya VOC

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) resmi didirikan pada 20 Maret 1602. Perusahaan ini merupakan kongsi dagang asal Belanda yang memiliki monopoli perdagangan di Asia.

VOC dikenal sebagai salah satu perusahaan multinasional pertama di dunia dan menjadi pelopor dalam sistem pembagian saham. Istilah Hindia Timur digunakan untuk membedakannya dengan perusahaan dagang lain yang beroperasi di kawasan Hindia Barat.

2. Tunisia Merdeka dari Prancis

Pada 20 Maret 1956, Tunisia resmi memperoleh kemerdekaan dari Prancis. Negara yang terletak di Afrika Utara ini berbatasan dengan Aljazair di barat dan Libya di tenggara, serta memiliki garis pantai panjang di Laut Mediterania.

Tunisia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi di kawasan Afrika dan dunia Arab, serta aktif dalam berbagai organisasi internasional.

 

