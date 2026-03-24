Daop 1 Jakarta Prediksi Puncak Arus Balik Lebaran Hari Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |01:09 WIB
JAKARTA - Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo menyebut puncak arus balik mudik lebaran 2026 akan terjadi pada Selasa (24/3/2026). Hal ini ia sampaikan berdasarkan data penjualan tiket yang telah habis terjual. 

"Kalau melihat angkanya yang sementara ya, angka sementara tertinggi untuk kedatangan itu besok," ucap Franoto di Stasiun Pasar Senen Jakarta, Senin (23/3).

Sebanyak 51.100 penumpang akan tiba di stasiun kereta api yang dikelola Daop 1 Jakarta. Menurutnya jumlah tersebut masih memungkinkan bertambah, sebab tiket arus balik masih tersedia.

"51.100 ya sementara ya, karena ini kan penjualan tiket masih berlangsung," ucap dia. 

Pada Senin (23/3/2026), tercatat 51.015 penumpang tiba di stasiun wilayah Daop 1 Jakarta. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan keberangkatan yang mencapai 43.992 penumpang. 

Lebih lanjut, penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen hari ini sebanyak 16.945 orang. Sementara di Stasiun Gambir 16.404 penumpang, lalu di Stasiun Bekasi sebanyak 8.210 penumpang, Stasiun Jatinegara 5.480 orang dan sisanya turun di stasiun wilayah Daop 1 Jakarta lain.

Kedatangan penumpang di periode arus balik ini berasal dari kota di Jawa Tengah, Jawa timur, Yogyakarta serta Jawa Barat.
 

