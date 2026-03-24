Arus Balik Lebaran, Penumpang Masih Padati Stasiun Gambir saat Malam Hari

JAKARTA - Kepadatan penumpang masih terjadi di Stasiun Gambir pada H+3 Lebaran 2026 atau pada Selasa (24/3/2026) malam. Terlihat kursi tunggu yang tersedia hampir seluruhnya dipenuhi penumpang.

Pantauan Okezone di lokasi, penumpang terlihat memenuhi kursi yang tersedia di beberapa titik stasiun.

Koper-koper dengan berbagai macam ukuran yang tersusun di samping sang pemilik menambah kepadatan di stasiun.

Namun bukan hanya di dalam, kepadatan penumpang juga terlihat di area luar stasiun. Di sana, penumpang yang baru tiba menunggu jemputan keluarga atau ojek online (ojol) yang akan membawa mereka ke alamat masing-masing.

Meski memasuki arus balik, Stasiun Gambir bukan hanya melayani kedatangan penumpang. Beberapa di antaranya memilih keberangkatan pascalebaran ini.

Salah satunya Rasya (19) yang melakukan perjalanan ke Semarang untuk kepentingan kuliah. "Saya mau ke Semarang karena kebetulan kuliah juga," kata Rasya kepada Okezoe di lokasi.

Mahasiswi semester dua di salah satu universitas swasta di Semarang ini mengaku, memilih keberangkatan hari ini lantaran harga tiket yang ia dapatkan lebih murah dibandingkan waktu yang lebih mepet dari hari lebaran.