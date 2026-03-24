Kapolri: 2,3 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta Via Tol hingga 24 Maret

JATENG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut, sebanyak 2,3 juta kendaraan keluar Jakarta melalui jalan tol sampai tanggal 24 Maret 2026.

“Sampai dengan tanggal 24 Maret, tercatat bahwa untuk kendaraan yang keluar Jakarta kurang lebih 2.380.401 kendaraan yang melalui jalur tol," kata Sigit usai melakukan flag off one way nasional di GT Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/3/2026).

Sigit mengatakan, prediksi arus balik terjadi pada hari ini. Dia mengharapkan, masyarakat yang akan balik dapat menjaga keselamatan dan bisa memanfaatkan sejumlah fasilitas yang disediakan.

"Tentunya yang menjadi harapan kita, bahwa masyarakat yang akan melaksanakan balik kita harapkan untuk tetap menjaga keamanan, dan keselamatan," ujarnya.

Mantan Kapolda Banten itu juga mengimbau masyarakat bisa memanfaatkan kebijakan work form anywhere (WFA) dan kembali setelah tanggal 24 ini. Hal itu untuk memecah kepadatan lalu lintas yang mungkin terjadi.

“Jadi kalau ada masyarakat yang ingin memilih balik bisa memanfaatkan besok tanggal 25, 26, 27, tadi sudah saya sampaikan dan ini saya sampaikan sekali lagi sehingga kemudian puncak arus mudik ini bisa terurai," ucap Sigit.