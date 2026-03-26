H+5 Lebaran 2026, 45.428 Pemudik dan 10.099 Kendaraan Menyeberang Via Pelabuhan Bakauheni

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |22:33 WIB
LAMPUNG - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo mengungkapkan, sebanyak 45.428 pemudik dan 10.099 kendaraan telah menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung pada H+5 Hari Raya Idul Fitri 2026 atau dalam masa arus balik Lebaran 2026.

Heru mengatakan, jumlah tersebut merupakan data akumulasi yang dihitung per tanggal 26 Maret 2026 dari pukul 00.00 hingga pukul 14.00 WIB. 

“Jumlah penumpang hari ini yang kita seberangkan adalah 45.428 orang kemudian jumlah kendaraan yang kita seberangkan 10.099 unit,” kata Heru dalam konferensi pers di Terminal Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Kamis (26/3/2026).

Ia menjelaskan, jika data tersebut diakumulasikan dengan jumlah pemudik yang telah menyeberang sejak H+1 Lebaran maka jumlah pemudik yang telah kembali menyeberang ke Pulau Jawa dari Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni mencapai 444.233 penumpang.

“Jumlah penumpang yang sudah kembali ke Pulau Jawa berjumlah 444.233 orang atau 49 persen dari total pemudik yang menuju Sumatera,” tuturnya.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/338/3208947/terminal_kampung_rambutan-MZQf_large.jpg
7.144 Pemudik Tiba di Terminal Kampung Rambutan saat Puncak Arus Balik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208957/kakorlantas_putar_balik_truk_sumbu_3-gDiO_large.jpg
Cegah Arus Balik Macet, Kakorlantas Putar Balik Truk Sumbu Tiga di Tol Pejagan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/340/3208936/arus_balik_di_lingkar_gentong-kCfN_large.jpg
Arus Balik di Lingkar Gentong, 61 Ribu Kendaraan Tinggalkan Tasikmalaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/338/3208927/terminal_kampung_rambutan-4nOb_large.jpg
Arus Balik, 2.257 Penumpang Tiba di Terminal Kampung Rambutan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/340/3208931/contraflow_di_tol_cipali_arah_jakarta-rjkG_large.jpg
Contra Flow Diterapkan di Tol Cipali Imbas Kendaraan Menumpuk di Bahu Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/337/3208608/mudik-SZ3U_large.jpg
Arus Balik Lebaran, Penumpang Masih Padati Stasiun Gambir saat Malam Hari
