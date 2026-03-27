Ramalan Cuaca, Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini

JAKARTA - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat 27 Maret 2026 diperkirakan diguyur hujan.

Melansir laman BMKG, di wilayah Jakarta, hujan ringan diprediksi merata terjadi di seluruh kawasan, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur.

Sementara di wilayah penyangga, hujan ringan juga berpotensi terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok.

Adapun wilayah Bekasi diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang, baik di Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi.

Hujan ringan juga diprediksi mengguyur wilayah Tangerang. Menurut BMKG, hujan ringan diprediksi terjadi di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Begitu juga dengan Kota Tangerang Selatan bakal diguyur hujan ringan.

(Arief Setyadi )

